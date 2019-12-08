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Найгірші фільми 2019 року за версією Rolling Stone

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Ці фільми потрапили до антирейтингу - фото 1
Ці фільми потрапили до антирейтингу

Американське видання Rolling Stone склало список з десяти найгірших фільмів року. До нього потрапили ті картини, великий потенціал яких не був використаний режисерами. Ви однозначно будете враженими!

Так "Король лев" очолив список через відсутність "серця, душі і оригінальності", а робота М. Найта Ш'ямалан перетворилася на нескладну спробу об'єднати різних персонажів.

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ТОП-10 найгірших фільмів року:

10. "Щасливого Різдва"

9. "Скло"

8. "Мідвей"

7. "21 міст"

6. "Мертві не вмирають"

5. "Де ти поділась, Бернадетт"

4. "Щиголь"

3. "Двійник"

2. "Королеви криміналу"

1. "Король Лев"

А який із цих фільмів вам сподобався? Пишіть у коментарях!

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Джерело: Rolling Stone
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