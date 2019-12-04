Борщ і соловейко: Роберт Дауні-молодший записав відеозвернення до українців

Відомий американський актор Роберт Дауні-молодший, відомий за роллю Залізної людини, звернувся до українців. У короткому ролику виконавець головної ролі в новому фільмі "Дулітл" особисто запрошує всіх у кіно.

У своєму відеозверненні Роберт Дауні-молодший просить покликати Ольгу та передати їй, що він зіграє роль доктора Дулітла в однойменному фільмі. Крім головних героїв, у комедії також з'явиться чимало тварин і птахів, наприклад, його подруга-папуга на ім'я Полінезія. За словами актора, вона співає майже, як соловейко, але готує "такий собі" борщ.

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Зазначимо, що фільм заснований на популярній серії дитячих книг Г'ю Лофтінга про ветеринара доктора Дулітла, який умів розмовляти з тваринами. У 1997-му на основі книги зробили однойменний фільм, головну роль у якому виконав Едді Мерфі. Нова екранізація відомої історії з Робертом Дауні-молодшим вийде в український прокат уже 9 січня 2020 року.

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