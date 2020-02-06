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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Найгірша подруга 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на 1+1

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Фінал серіалу "Найгірша подруга" - фото 1
Фінал серіалу "Найгірша подруга"

Український серіал "Найгірша подруга" завершився! Фінальні 7 і 8 серії вже доступні для перегляду на каналі 1+1. Дивіться онлайн та дізнайтесь, як закінчилася історія мелодрами!

Серіал "Найгірша подруга" – це історія про талановиту кондитерку, життя якої підкидає їй нові випробування: борги, пошук роботи, перепони, підлість подруги дитинства, любовний трикутник тощо.

Це цікаво: Попередні 5 і 6 серія драми Найгірша подруга

У перших серіях головна героїня Вікторія влаштувалася на роботу не технологом-кондитером, як мріяла, а помічницею своєї шкільної "подруги" Марини, яка виявилася ще тим стервом. Дивіться у завершальних серіях, як склалося життя Віки.

7 серія

Сюжет додається...

Дивитися онлайн серіал "Найгірша подруга" 7 серія від 06-02-2020

8 серія

Опис сюжету додається...

Дивитися онлайн серіал "Найгірша подруга" 8 серія від 06-02-2020

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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