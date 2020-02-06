Найгірша подруга 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал на 1+1

Український серіал "Найгірша подруга" вже має постійних глядачів, які переглянули усі попередні серії. Продовження – 5 і 6 епізод вже є на каналі 1+1. Дивіться онлайн та дізнайтесь, як розвивається сюжет мелодрами!

Серіал "Найгірша подруга" – це історія про талановиту кондитерку, життя якої підкидає нові випробування: борги, пошук роботи, перепони, підлість подруги дитинства, любовний трикутник тощо.

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У перших серіях головна героїня – Вікторія – влаштувалася на роботу не технологом-кондитером, як мріяла, а помічницею своєї шкільної "подруги" Марини, яка виявилася ще тим стервом. Дивіться у наступних серіях, як складається життя Віки.

5 серія

Сюжет. Олександр потроху закохується в Вікторію, а Марина під тиском обставин продовжує допомагати дівчині. Вона все ще думає, що Олександр про неї не забув. Олександра ж намагаються посватати тій дівчині, яка подобається його матері. Ні Марина, ні Віка ні Олександр не в захваті від того, що чоловіка сватають Маргариті. Але мати Олександра не в захваті від того, що син закохався у Віку. Дивіться далі, як буде розвиватися ця непросто любовна інтрига.

Дивитися онлайн серіал "Найгірша подруга" 5 серія від 05-02-2020

6 серія

Сюжет. Олександр запрошує Віку на презентацію, де повинен публічно виступити Олександр Компанієць, і вона розуміє, що весь цей час спілкувалася з ним, а він їй брехав. Вона вирішила, що чоловік жорстоко її розіграв. Віка через емоції готова розірвати всі домовленості, а Марго посилено спокушає Олександра, як тільки його бачить. У новій серії сильно нагнітається ситуація, і вона майже виходить з-під контролю. Віка починає підозрювати, що вона мимоволі опинилася в центрі інтриг.

Дивитися онлайн серіал "Найгірша подруга" 6 серія від 05-02-2020

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