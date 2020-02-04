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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Найгірша подруга 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал на 1+1

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Нові серії драми "Найгірша подруга" - фото 1
Нові серії драми "Найгірша подруга"

Український серіал "Найгірша подруга" підкорює глядачів, які подивилися перші епізоди. Продовження – 3 і 4 серія вже вийшли на каналі 1+1. Дивіться онлайн та дізнайтесь, як розвивається сюжет!

Серіал "Найгірша подруга" – це історія про талановиту кондитерку, життя якої підкидає нові випробування: борги, пошук роботи, перепони, підлість подруги дитинства, любовний трикутник тощо.

Це цікаво: Прем'єрні 1, 2 серія стрічки Найгірша подруга

У перших серіях головна героїня – Вікторія – влаштувалася на роботу не технологом-кондитером, як мріяла, а помічницею своєї шкільної "подруги" Марини, яка виявилася ще тим стервом. Дивіться у наступних серіях, як складається життя Віки.

3 серія

Опис сюжету додається...

Дивитися онлайн серіал "Найгірша подруга" 3 серія від 04-02-2020

4 серія

Сюжет додається

Дивитися онлайн серіал "Найгірша подруга" 4 серія від 04-02-2020

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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