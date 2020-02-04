Найгірша подруга 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал на 1+1

Стартував український серіал "Найгірша подруга". Перша та друга серія вже є у доступі до перегляду. Дивіться онлайн та дізнайтесь, як розвиваються історії героїв серіалу!

За сюжетом серіал "Найгірша" – це історія про талановиту кондитерку, життя якої підкидає нові випробування: борги, пошук роботи, перепони, підлість подруги дитинства, любовний трикутник тощо.

1 серія

Сюжет. Вікторія приймає рішення звільнитися зі старої роботи та покинути провінцію. Дівчина хоче збудувати гідну кар'єру, а ще їй потрібно розв'язати певні фінансові проблеми й допомогти своїй сім'ї.

Дивитися онлайн серіал "Найгірша подруга" 1 серія від 03-02-2020

Вікторія знаходить вакансію мрії – кондитер-технолог у великій компанії. Дівчина надсилає своє резюме у компанію на цю посаду, але не все буває так, як хочеш...

головна героїня Вікторія

2 серія

Сюжет. Резюме дівчини потрапило до рук заклятої подруги дитинства. Її звати Марина і вона працює у цій компанії. Довго не вагаючись вона вирішила зіпсувати життя Вікторії та запрошує її на посаду асистента, а не технолога.

Дивитися онлайн серіал "Найгірша подруга" 2 серія від 03-02-2020

Вікторія погоджується. Колектив виявляється не таким вже й поганим, хоча непривітних людей вистачає. Дівчина намагається налагодити зв'язок зі співробітниками.

Вікторії та її шкільна "подруга" Марина

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