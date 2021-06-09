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Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

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Наталі Портман - фото 1
Наталі Портман

Цьогоріч 9 червня акторці Наталі Портман виповнюється 40 років! Кар'єру артистка розпочала майже 30 років тому. За цей час Наталі Портман неодноразово дивувала та тішила фанатів своїм виглядом і талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Наталі Портман з самого дитинства цікавилася акторською роботою. Маленька Наталі була у театральному таборі, в 10 років брала участь в кастингу, в 11 років їй запропонували стати моделлю, але вона відмовилася. Бажання концентруватися лише на акторстві перемогло. У 1994 році, коли їй було 13 років, Наталі Портман пройшла кастинг на роль Матільди у фільмі "Леон". Ця роль стала її квитком у зіркову кар'єру.

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Наталі Портман досі активно знімається у кіно й у 2021 році можна буде побачити кілька нових стрічок з акторкою. Наталі Портман дебютувала у 1994 році – це був фільм "Леон". Останній запланований фільм з акторкою – "Тор: Любов і грім".

Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462860

Іменинниця не лише акторка та продюсерка, а ще її неодноразово називали найгарнішою жінкою. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Наталі Портман! Зацініть!

За свою кар'єру Наталі Портман знімалася у понад 50 фільмах. Ось кілька найспокусливіших кадрів з кіно, у яких з'являлася Наталі Портман.

Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462847
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462822
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462831
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462842
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462844

Попри те, що акторка відмовилася від модельної кар'єри, це не означає, що вже у зірковому статусі Наталі Портман не знімається. Ще й як знімається, адже акторку часто запрошують на рекламі зйомки.

Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462826
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462832
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462850
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462843
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462827

Також Наталі Портман часто з'являється на обкладинках топових глянцевих журналів.

Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462830
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462854
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462833
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462852
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462837
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462839
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462845
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462846
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462851

Наталі Портман слідкує за своєю фігурою і не боїться чуттєвих зйомок, результати яких бачать її фанати.

Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462823
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462838
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462848
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462824
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462825
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462828
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462829
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462836
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462835
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462834
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462840
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462841
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462857
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462855
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462856
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462849
Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 462853

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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