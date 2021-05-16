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Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
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Цьогоріч 16 травня моделі та акторці Меган Фокс виповнюється 35 років! Кар'єру артистка розпочала понад 20 років тому. За цей час Меган Фокс неодноразово дивувала та тішила фанатів своїм виглядом та талантами. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!
Меган Фокс з самого дитинства займалася моделінгом. У 13 років дівчина стала позувати на зйомках, а у 16 років почала брати участь у театральних постановках, що стало першим кроком до акторської кар'єри, яка розпочалася у 2000-х роках. Меган Фокс досі активно знімається у кіно й у 2021 році можна побачити кілька нових стрічок з акторкою. Меган Фокс дебютувала у 2001 році. Це був фільм "Сонячні канікули".
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Іменинниця не лише акторка та модель, ще її визнають найгарнішою жінкою. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найвигадливіші та най-най-най образи Меган Фокс! Зацініть!
За свою кар'єру Меган Фокс знімалася у понад 40 фільмах. Ось кілька найспокусливіших кадрів з кіно, у яких з'являлася Меган Фокс.
Модельна кар'єра Меган Фокс не завершується, адже акторку часто запрошують на рекламі зйомки.
Також Меган Фокс часто з'являється на обкладинках топових глянцевих журналів.
Меган Фокс слідкує за своєю фігурою і не боїться пікантних зйомок, результати яких демонструє своїм підписникам.
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