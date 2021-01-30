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Меган Фокс заручилася з відомим репером: фотофакт

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Меган Фокс і Колсон Бейкер - фото 1
Меган Фокс і Колсон Бейкер / mainstyles

Актриса Меган Фокс і та її хлопець-музикант Колсон Бейкер, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly, ймовірно, побралися. Днями актрису помітили в Нью-Йорку з розкішним перснем на безіменному пальці лівої руки.

Фокс відобразили в кокетливому обручі з вушками, коли вона прямувала на репетицію шоу Saturday Night Live. Зірку в звичному кежуал-образі супроводжував Бейкер.

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Однак не наряд актриси привернув найбільшу увагу, а масивний перстень на її пальці. Нагадаємо, торік Фокс розлучилася зі своїм чоловіком, актором Брайаном Остіном Гріном і почала зустрічатися з репером.

Пара познайомилася на знімальному майданчику фільму Північ на злаковому полі, і, за словами актриси, це було кохання з першого погляду. Для музиканта зустріч також виявилася доленосною: завдяки Меган він зміг побороти наркозалежність.

Меган Фокс заручилася з відомим репером: фотофакт - фото 445527

Меган Фокс заручилася з відомим репером: фотофакт - фото 445528

Меган Фокс заручилася з відомим репером: фотофакт - фото 445529

Меган Фокс заручилася з відомим репером: фотофакт - фото 445530

Меган Фокс заручилася з відомим репером: фотофакт - фото 445531

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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