Меган Фокс заручилася з відомим репером: фотофакт

Актриса Меган Фокс і та її хлопець-музикант Колсон Бейкер, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly, ймовірно, побралися. Днями актрису помітили в Нью-Йорку з розкішним перснем на безіменному пальці лівої руки.

Фокс відобразили в кокетливому обручі з вушками, коли вона прямувала на репетицію шоу Saturday Night Live. Зірку в звичному кежуал-образі супроводжував Бейкер.

І ще: Джастін Бібер зняв в новому кліпі свою дружину Хейлі: чуттєве відео

Однак не наряд актриси привернув найбільшу увагу, а масивний перстень на її пальці. Нагадаємо, торік Фокс розлучилася зі своїм чоловіком, актором Брайаном Остіном Гріном і почала зустрічатися з репером.

Пара познайомилася на знімальному майданчику фільму Північ на злаковому полі, і, за словами актриси, це було кохання з першого погляду. Для музиканта зустріч також виявилася доленосною: завдяки Меган він зміг побороти наркозалежність.

Це цікаво: Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля