Найгарячіші образи Дженніфер Еністон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

Цьогоріч 11 лютого акторці Дженніфер Еністон виповнюється 53 роки! Кар'єру артистка розпочала понад 35 років тому. За цей час Дженніфер Еністон неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Дженніфер Еністон – американська акторка, яка має грецьке походження. Вона народилася у сім'ї акторів, закінчила середню школу музичного, образотворчого та театрального мистецтва. Далі брала участь у бродвейських постановках. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри молодої Дженніфер Еністон. Її перша роль у фільмі "Мак і я" у 1988 рік, роль танцівниці.

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Її головні ролі – Рейчел Ґрін у серіалі "Друзі", Поллі Прайс у фільмі "А ось і Поллі". Дженніфер Еністон далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Друзі: Возз'єднання", де зіграла саму себе. Останній фільм з акторкою вже запланований на 2023 році – продовження фільму "Загадкове вбивство", роль Одрі Шпіц.

Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Дженніфер Еністон! Зацініть!

За свою кар'єру Дженніфер Еністон знялася у понад 60 фільмах та серіалах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька найспокусливіших кадрів з кіно, у яких з'являлася Дженніфер Еністон.

У зірковому статусі Дженніфер Еністон знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Дженніфер Еністон може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!