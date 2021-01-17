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Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
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Ще один засніжений тиждень січня відзначився не лише морозами, а й музичними новинками, які вже встигли припасти до душі слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за січень 2021, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!
Навіть суворі морози, які раптово вдарили після Різдва, не змусили музикантів по всьому світу зробити перерву у творчості. Тож новий тиждень січня приніс не лише снігопади та справді зимовий настрій, а й порцію новеньких хітів. Вони вже підкорюють світові чарти, а також змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців - ожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Другий тиждень січня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Селена Гомес, Лана Дель Рей, Сіа, Аріана Гранде та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень січня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (Official Video)
- Sia - Courage To Change (Lyric Video)
- Selena Gomez - De Una Vez (Official Video)
- Sia - Hey Boy feat. Burna Boy (Official Video)
- Lindsey Stirling - Lose You Now (feat. Mako)
- Pale Waves - Easy
- JP Saxe, Maren Morris - Line By Line (Official Video)
- Ruel - distance (Official Video)
- Jeremy Zucker & Chelsea Cutler - this is how you fall in love (Official Music Video)
- Echosmith - Tell Her You Love Her - Ft. Mat Kearney {Official Music Video}
- Kings Of Leon - 100,000 People (Visualizer)
- Ariana Grande - 34+35 (Remix / Lyric Video) ft. Doja Cat, Megan Thee Stallion
- Joshua Bassett - Lie Lie Lie (Official Video)
- ZAYN - Tightrope (Audio)
- Hunter Hayes - The One That Got Away (Official Music Video)
- Ashnikko - Deal With It Feat. Kelis (Official Music Video)
- Anne-Marie x KSI x Digital Farm Animals - Don’t Play [Official Lyric Video]
- ZAYN - When Love's Around (Audio) ft. Syd
- AMERICAN DREAM - will.i.am
- BLU EYES - stuck in my head (Lyrics)
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