Найекстремальніший Mercedes-AMG зняли з виробництва: відома причина

Випуск трекового суперкара Mercedes-AMG GT Black Series вже закінчено. Компанія побудувала понад 1700 таких автомобілів.

Повідомляється, що екстремальна версія дводверної AMG GT стала наймасовішою моделлю у лінійці Чорної серії, пише autovisie.

Це цікаво: Нова топменеджерка Nissan називає себе Матір'ю драконів: і в неї є на це причина

Раніше таким вважалося купе CLK 63 Black Series, випущене тиражем у 700 екземплярів. На момент дебюту два роки тому Mercedes-AMG GT Black Series став найпотужнішим серійним Mercedes: суперкар отримав доопрацьований 4,0-літровий бітурбомотор V8 потужністю 730 кінських сил. Купе розганялося з місця до сотні за 3,2 секунди і розвивало максимальну швидкість 325 кілометрів на годину.

Восени 2020 року Mercedes-AMG GT Black Series встановив новий рекорд Нюрбургрингу для серійних автомобілів: купе майже на дві секунди покращило попередній результат, що належав суперкару Lamborghini Aventador SVJ. Чорна серія проїхала Північну петлю за 6 хвилин 43 секунди, але пізніше титул перейшов до Porsche GT2 RS.

Усі фото autovisie

І ще: Hyundai презентував найменший у світі міський фургон