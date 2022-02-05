Hyundai презентував найменший у світі міський фургон

Японська компанія Hyundai підготувала для власного ринку особливу версію 3,6-метрового компактного кросовера Casper – його перетворили на фургон класу A+. Новинка стала найкомпактнішим фургоном подібного формату в Південній Кореї.

Як пише Carscoops, фургон Casper Van базується на комплектації Smart початкового рівня. Такий автомобіль оснащений 15-дюймовими дисками та передніми електросклопідйомниками. На вибір запропоновані дві силові установки: "атмосферник" об'ємом 1,0 літра потужністю 76 кінських сил або 100-сильний турбомотор того ж об'єму. Обидва двигуни працюють у тандемі з автоматом.

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Пасажирський Casper з'явився на південнокорейському ринку у вересні 2021 року і лише за 24 години з моменту початку прийому замовлень заявки оформили понад 20 тисяч людей – це рекордний добовий показник серед усіх паливних автомобілів Hyundai. Високий попит пояснюється ціною моделі: пасажирський варіант коштує від 11 тисяч доларів.

У базово комплектацію входять сім подушок безпеки, 4,2-дюймовий екран мультимедійної системи, аудіосистема з двома динаміками та кермо з регулюванням кута нахилу. А у дорожчій комплектації передбачено 8-дюймовий сенсорний дисплей.

Особливість салону Casper в тому, що у нього відсутній центральний тунель, так що підсклянники розмістили безпосередньо у кріслі водія, а спинки передніх крісел складні і мають знімні підголовники. На другому ряду встановлені два роздільні сидіння, які можна висувати вперед на 16 сантиметрів та відкидати під кутом 39 градусів.

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