Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Нова топменеджерка Nissan називає себе Матір'ю драконів: і в неї є на це причина

  • 215
Еллісон Візерспун - фото 1
Еллісон Візерспун / autoevolution

Еллісон Візерспун, яку нещодавно призначили на посаду директора з маркетингу в американський офіс Nissan, розповіла про свою любов до серіалу Гра престолів. Візерспун зізналася, що часто порівнює себе з героїнею Емілії Кларк.

Щобільше, на колишньому місці роботи в Infiniti у кабінеті Візерспун стояла копія Залізного трону, але до нового офісу вона його не перевезла, пише autoevolution.

Це цікаво: Британці склали рейтинг найбільш проблемних автомобілів з пробігом

Еллісон Візерспун стала гостем у подкасті Джейсона Стейна Cars & Culture. У ході розмови з'ясувалося, що вона шанувальниця Гри престолів від HBO. Її улюблений персонаж – Дейнеріс Таргарієн, яка "пройшла через багато чого, стикалася з проблемами віч-на-віч і ніколи не здавалася".

Візерспун надихнулася цілеспрямованістю Матері драконів і часто обговорювала серіал із колегами, в результаті ті навіть подарували їй костюм Кхалісі та копію Залізного трону. "Навіщо ходити до бізнес-школи, якщо Гра престолів може навчити вас усього, що потрібно знати для вирішення повсякденних завдань на роботі? Просто подивіться всі сезони і ви багато чого дізнаєтеся про корпоративну культуру та бізнес", – жартома заявила Візерспун.

В кабінеті у Візерспун- фото 495303
В кабінеті у Візерспун

І ще: У Нідерландах розберуть історичний міст, аби під ним пройшла яхта Джеффа Безоса

пропозиції партнерів
Новини