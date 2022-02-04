Нова топменеджерка Nissan називає себе Матір'ю драконів: і в неї є на це причина

Еллісон Візерспун, яку нещодавно призначили на посаду директора з маркетингу в американський офіс Nissan, розповіла про свою любов до серіалу Гра престолів. Візерспун зізналася, що часто порівнює себе з героїнею Емілії Кларк.

Щобільше, на колишньому місці роботи в Infiniti у кабінеті Візерспун стояла копія Залізного трону, але до нового офісу вона його не перевезла, пише autoevolution.

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Еллісон Візерспун стала гостем у подкасті Джейсона Стейна Cars & Culture. У ході розмови з'ясувалося, що вона шанувальниця Гри престолів від HBO. Її улюблений персонаж – Дейнеріс Таргарієн, яка "пройшла через багато чого, стикалася з проблемами віч-на-віч і ніколи не здавалася".

Візерспун надихнулася цілеспрямованістю Матері драконів і часто обговорювала серіал із колегами, в результаті ті навіть подарували їй костюм Кхалісі та копію Залізного трону. "Навіщо ходити до бізнес-школи, якщо Гра престолів може навчити вас усього, що потрібно знати для вирішення повсякденних завдань на роботі? Просто подивіться всі сезони і ви багато чого дізнаєтеся про корпоративну культуру та бізнес", – жартома заявила Візерспун.

В кабінеті у Візерспун

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