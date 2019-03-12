Найефектніша plus-size модель світу розповіла про свою віру

Одна із найбільш популярних моделей plus-size у світі Ешлі Грем прикрасила новий номер популярного журналу та здивувала незвичайним інтерв'ю. Ця дівчина здатна підкорити не лише красою, а й розумом!

31-річна американська модель Ешлі Грем за останні кілька років перевернула модну індустрію та стала новим еталоном жіночності та краси. Дівчина підкорює серця людей по всьому світу не лише на світських заходах та у рекламах, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників.

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Нещодавно Ешлі поділилась обкладинкою видання Harper's BAZAAR Australia, у якому стала зіркою номера. Окрім ефектних фото, модель ще й дала інтерв'ю, поділившись своїми поглядами на віру.

"Чесно кажучи, Бог є єдиним, що зберегло у мені розсудливість. Серед людей, які маніпулюють вашим тілом і вимагають того, чого хочуть від вас, важко стримувати емоції. Наприкінці дня я розважаюсь, насолоджуюсь медитацією та молитвою. І це для мене важливо", – зізнається зірка, яка частенько позує у доволі відвертих зйомках. Сама ж модель коментує свою появу у звабливих фотосесіях тим, що обирає, з ким співпрацювати.

"Після мого виступу на TED мені написала дівчина, яка страждає він розладів харчової поведінки. Вона зізналась, що я подарувала їй впевненість, і сказала, що, дивлячись на те, як я говорю про власне тіло, вона вирішила звернутись до медиків. В цей момент я зрозуміла, що, чорт забирай, я можу змінювати життя людей", – також поділилась Ешлі.

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