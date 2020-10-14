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Найдорожчий у світі Nissan Skyline пішов з молотка

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Nissan Skyline - фото 1
Nissan Skyline / caradvice

На японському аукціоні GT-R Registry продали найдорожчий в світі Nissan Skyline. Це авто є однією з останніх модифікацій кузова R34. Свою назву спорткар отримав на честь німецької гоночної траси Нюрбургринг.

GT-R M-Spec Nür забарвлений в темно-сірий колір Millenium Jade. Від інших Skyline модель відрізняється модифікованим двигуном, який завдяки збільшеним турбінам може видавати 334 кінські сили. У парі з агрегатом працює механічна коробка передач. До сотні спорткар розганяється за 4,9 секунди. Максимальна швидкість 282 кілометри на годину. Судячи з одометра, пробіг автомобіля становить 6817 кілометрів.

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Іншими відмітними особливостями цієї модифікації є оброблена золотом кришка головки блоку циліндрів, а також позолочена табличка з VIN-номером.

В ході торгів вартість ексклюзивного Nissan Skyline склала 313 400 доларів, зробивши автомобіль найдорожчим в історії моделі. Попередній рекорд вартості Skyline встановили у 2018 році. Тоді спорткар пішов з молотка за 300 000 доларів.

Найдорожчий у світі Nissan Skyline пішов з молотка - фото 430037

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Джерело: caradvice
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