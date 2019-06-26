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Dodge готує до світової презентації потужну новинку

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Новинку Dodge покаже незабаром - фото 1
Новинку Dodge покаже незабаром

Компанія Dodge опублікувала короткий тизер нової моделі, презентація якої відбудеться найближчим часом. У ролику не говориться, який саме це автомобіль, але мова йде, судячи з усього, про серійну версію Charger Widebody, презентація якої відбулася в березні цього року.

У тизері компанія не розкриває жодних даних про новинку. Є лише слоган Something big is coming ("Гряде щось велике"), який і натякає на те, що нова модифікація масл-кара Charger – "найширша" версія Widebody. Виробник обіцяв розкрити більше інформації у четвер, 27 червня.

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Концепт-кар Charger Widebody був представлений у березні цього року. Його побудували на базі 717-сильною версією SRT Hellcat. Візуально новинку можна відрізнити по розширених колісних арках, задньому спойлеру і по аеродинамічному обважуванню. Інформацію про потужність поки тримають у секреті, але цілком імовірно, що "широкий" Charger, як і така ж модифікація Challenger, виявиться швидшим за звичайну "пекельну кішку".

Класичний Charger SRT Hellcat оснащений 6,2-літровою "вісімкою". Силова установка дозволяє седану набирати першу "сотню" за 3,7 секунди. Його максимальна швидкість становить 328 кілометрів на годину. Навіть якщо двигун залишиться без змін, версія Widebody у будь-якому випадку буде швидшим – завдяки розширенню крил, Dodge зміг укомплектувати автомобіль ширшими колесами, які краще "чіпляються" за дорогу і скорочують час проїзду відрізку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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