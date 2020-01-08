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Найдорожчі авто, які були продані у 2019 році

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Найдорожчі авто, які були продані у 2019 році - фото 1

На початку січня популярний інтернет-магазин eBay традиційно публікує перелік найдорожчих товарів, які були продані на його майданчиках за останній рік. У 2019 році цей рейтинг окупували автомобілі.

Як повідомляється, в ТОП-20 найдорожчих лотів, проданих на eBay в період між 1 січня та 6 грудня 2019 року, увійшло 11 автомобілів, а також 1 будинок на колесах.

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Так, найціннішим автомобілем став суперкар Lamborghini Aventador Roadster 2015 року – його продали за 349 800 доларів. Він, відповідно, посів перше місце в рейтингу. На другій позиції опинився трейлер Newmar King Aire Motorhome 2014 року випуску, який обійшовся новому власникові у 280 000 доларів, а замикає трійку – кросовер Lamborghini Urus 2019 в ексклюзивному забарвленні Bianco Icarus. За новенького "італійця" віддали 245 995 доларів.

Найдорожчі авто, які були продані у 2019 році - фото 378708
Найдорожчі авто, які були продані у 2019 році - фото 378707
Найдорожчі авто, які були продані у 2019 році - фото 378709

Далі за списком йдуть такі авто:

  • Ford GT 2005 (220 000 $);
  • Lamborghini Huracan LP580-2 2019 (209 900 $);
  • Lamborghini Aventador Coupe 2012 ($ 200 000);
  • Porsche 911 2019 ($ 199 000);
  • Lamborghini Murcielago 2009 ($ 190 000);
  • Ferrari 458 Italia 2013 ($ 185 000);
  • Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder 2014 ($ 174 995),
  • Rolls-Royce Phantom Drophead 2013 ($ 172 100);
  • Aston Martin Vanquish Coupe 2017 ($ 169 700).

Найдорожчий автомобіль з цінником в майже у 350 тисяч доларів зайняв лише четверте місце в загальному рейтингу. На першому місці розташувався обід з одним з найбагатших людей світу, американським інвестором Ворреном Баффетом. Його продали за шалені 4,56 млн доларів.

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Джерело: ebayinc
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