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Американці показали новий електромобіль, обладнаний караоке

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Електрокар Fisker Ocean - фото 1
Електрокар Fisker Ocean / thetorquereport

Американці вирішили кинути виклик своєму земляку Ілону Маску. У Лос-Анджелесі представлений новий електрокар Fisker Ocean. Виробник заявляє, що цей електромобіль складе конкуренцію Tesla Model Y. Його почнуть випускати в кінці 2021 року. Дізнайтеся, чим вирізняється новий електрокар.

Машина буде коштувати приблизно 37 500 доларів. Американці вже анонсували підписку на цю модель. Оплата складе 379 доларів в місяць. Хоча масового і будь-якого виробництва Fisker Ocean ще немає, але попередні замовлення на авто вже приймають.

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Американці показали новий електромобіль, обладнаний караоке - фото 378601

Щодо технічних характеристик автомобіля, то відомо, що довжина – 4,64 метра. На його даху встановлені сонячні батареї. Вони накопичують енергію, що дає до 1600 км додаткового пробігу на рік. Крім того, у Fisker Ocean передбачений так званий "каліфорнійський режим". Його особливість в тому, що коли в автомобіля опускаються всі вікна, то відкривається люк.

У салоні встановлені невелика віртуальна приборна панель і великий тачскрін. На лобове скло проєктується дані приладів. І ще одна фішка – автомобіль обладнаний системою караоке. Такого в електрокарах ще не було. Цікаво, що слова пісень, які програються аудіосистемою, відображаються на лобовому склі. Чи заважає це водієві? Невідомо.

Електрокросовер оснащений двома моторами (по одному на вісь) і розганяється до 100 км за 2,9 с. Заявлений запас ходу – 483 км.

Американці показали новий електромобіль, обладнаний караоке - фото 378600

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Джерело: topgir
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