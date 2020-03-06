Найдорожча пряність у світі: в закарпатському дендропарку розцвів шафран

У дендропарку "Березинка" на Закарпатті, розташованому поблизу Мукачевого, масово розцвів шафран, або як його ще називають – крокус.

Про це повідомили в Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

І ще: Привітання з 8 березня мамі: поздоровлення і листівки для мами

"Килим з квітів, який зачаровує своєю красою, розкинувся на 20 гектарах дендропарку "Березинка". 50 тисяч лілових шафранів розпускаються буквально на очах", – повідомили у відомстві. Відзначається, що ціна шафрану досить висока, 1 грам шафрану коштує дорожче 1 грама золота.

Найдорожча пряність у світі – це шафран. Батьківщиною спеції є Індія. Видобувають шафран з тичинок квітів під назвою Crocussativus (крокус посівний або пурпурний). А от продають шафран переважно у вигляді порошку. Втім, буває на прилавках пряність і в натуральному вигляді. Схожа вона на коричневі ниточки.

Читайте також: У Канаді випустили 10-кілограмову золоту монету