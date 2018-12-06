Найдорожча модель світу знялася у пікантній фотосесії

Американська зірка, найбільш високооплачувана модель світу Джіджі Хадід знялася у пікантній фотосесії для популярного глянцю.

Так, фото 23-річної Джіджі прикрасить сторінки знаменитого британського журналу W Magazine. Знімки опублікований на сторінці моделі у Instagram.

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На знімках Джіджі Хадід постала у білявій перуці і спокусливих нарядах. Найбільше шанувальникам сподобався кадр, на якому Джіджі відображена в зухвалій золотій сукні з дуже глибоким декольте.

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