Дакота Джонсон з'явилася на публіці у сукні українського дизайнера

Актриса Дакота Джонсон, яка відома за фільмом "50 відтінків сірого", одягла вечірню сукню українського дизайнера Світлани Бевзи.

Зірка фільму 50 відтінків сірого вийшла на червону доріжку 17-го Міжнародного кінофестивалю в Маракеші у платті з колекції українського бренду BEVZA.

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Український дизайнер Світлана Бевза на своїй сторінці в Instagram поділилася успіхом бренду – американська актриса Дакота Джонсон вибрала для червоної доріжки Міжнародного кінофестивалю білу шовкову сукню BEVZA з колекції весна-літо '2019.

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