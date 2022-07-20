Найдальший удар по окупантах з HIMARS: ЗСУ знищили надсучасну російську станцію Підліт-К1

Американські РСЗВ HIMARS продовжують завдавати втрат окупантам. На цей раз реактивна артилерія, яку нам надали США, знищила ворожу маловисотну радіолокаційну станцію "Підліт-К1".

Як йдеться у спільноті Walter Report в Twitter, ЗСУ завдали ракетного удару по ворожих позиціях у селищі Лазурне, що на Херсонщині. В результаті атаки було радіолокаційна станція "Підліт-К1" перетворилася на металобрухт.

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Українські захисники використали у воєнній операції HIMARS, з якого запустили керовані ракети M31A1. Зазначається, що ці ракети пролетіли понад 100 кілометрів, а це щонайменше на 16 кілометрів більше за заявлену виробником дальність польоту. На цей момент це був найдальший удар наших бійців по окупантах.

За даними розвідки, разом із радіолокаційним комплексом був уражений радар, командна машина та пересувний генератор, які розміщувалися на окремих колісних шасі КАМАЗ. Чи підлягає техніка відновленню – невідомо.

48Я6-К1 "Підліт" – це мобільна трикоординатна станція радіолокації, яка здійснює моніторинг навколишнього середовища в повітрі. Вона стоїть на озброєнні російських військ із 2015 року. Комплекс може виявляти цілі на малих та гранично малих висотах. Він передає інформацію про цілі ППО С-300, С-400 та інші, які є в арсеналі противника.

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