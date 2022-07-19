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Дивіться, як працюють польські САУ Krab на фронті: відео від Генштабу

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САУ Krab - фото 1
САУ Krab / gagadget

Завдяки допомозі країн-партнерів Україна зібрала найунікальніший арсенал. На новому відео показали, як працює на фронті польські самохідні артилерійські установки Krab.

Збройні сили України активно використовують на сході Krab, аби швидше вигнати з наших земель окупантів. Генеральний штаб ЗСУ показав відповідне відео у Facebook.

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Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця Krab вже працює на сході України, – йдеться в описі до ролика.

Що відомо про САУ Krab

  • Калібр: 155 міліметрів
  • Вага: 50 тонн
  • Гаубиця оснащена посиленим стволом з клиновим замком
  • Час переходу гаубиці з транспортного до бойового положення становить 30 секунд
  • Екіпаж бойової машини: п'ять осіб.

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