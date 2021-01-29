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Найбільшу з нині існуючих акул помітили на пляжі: відео
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Найбільша у світі з існуючих на сьогодні видів акул потрапила в смертельну пастку в прибережних водах Національного парку Нуза в Австралії. Гігантська риба застрягла між камінням на мілководді всього за декілька метрів від пляжу.
На фото з дрона показано, як акула кружляє навколо відпочиваючих. Потім вона кинулася в сторону кам'янистого берега і застрягла.
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Кілька серферів відразу ж кинулися їй допомогти, але рятувальній "операції" заважали хвилі, які відносили китову акулу назад до берега. Зрештою групі чоловіків вдалося перемістити тварину на глибину, і риба поплила.
Китові акули – найбільший вид риб у світі, що досягає в середньому 12 метрів в довжину, але найкрупніші екземпляри з відомих виростали до 20-21 метра. Китові акули не представляють небезпеки для людей і харчуються планктоном.
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