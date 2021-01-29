Найбільшу з нині існуючих акул помітили на пляжі: відео

Найбільша у світі з існуючих на сьогодні видів акул потрапила в смертельну пастку в прибережних водах Національного парку Нуза в Австралії. Гігантська риба застрягла між камінням на мілководді всього за декілька метрів від пляжу.

На фото з дрона показано, як акула кружляє навколо відпочиваючих. Потім вона кинулася в сторону кам'янистого берега і застрягла.

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Кілька серферів відразу ж кинулися їй допомогти, але рятувальній "операції" заважали хвилі, які відносили китову акулу назад до берега. Зрештою групі чоловіків вдалося перемістити тварину на глибину, і риба поплила.

Китові акули – найбільший вид риб у світі, що досягає в середньому 12 метрів в довжину, але найкрупніші екземпляри з відомих виростали до 20-21 метра. Китові акули не представляють небезпеки для людей і харчуються планктоном.

A whale shark has been rescued after becoming stuck between rocks off Noosa this morning. Carley Jane Pan saw the animal struggling in shallow water before jumping in with a group of locals to set it free. https://t.co/dSgFbiE9NM #7NEWS pic.twitter.com/UBctbdhIEk — 7NEWS Sunshine Coast (@7NewsSC) January 27, 2021

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