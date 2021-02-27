Найбільшу у світі колекцію віскі пустили з молотка майже за 10 мільйонів доларів

На аукціоні e Шотландії розпродали найбільшу e світі приватну колекцію віскі, яку протягом 20 років збирав підприємець з американського штату Колорадо Річард Гудінг. Усього було продано 3900 пляшок.

Серед рідкісних віскі були такі бренди, як Bowmore і Springbank, а також Stromness і Dallas Dhu, випуск яких вже припинено. Раритетний алкоголь виставила на торги сім'я померлого у 2014 році Гудінга.

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Відзначається, що пляшка рідкісного шотландського віскі 60-річної витримки Macallan з колекції американця була продана на онлайн-аукціоні шотландського торгового дому Whisky Auctioneer за мільйон фунтів (понад 1,4 мільйона доларів).

Перша частина колекції Гудінга (1,9 тисячі пляшок) пішла з молотка в лютому 2020 роки за 3,29 мільйона фунтів (4,6 мільйона доларів). У торгах взяли участь 1642 колекціонери з 56 країн світу. Друга частина торгів відбулася в лютому нинішнього року і принесла близько 3,4 мільйона фунтів (4,8 мільйона доларів). Вона привернула увагу 1557 колекціонерів та інвесторів з 54 країн.

За словами засновника Whisky Auctioneer Іена Макклуна, колекція однієї людини, яка прагнула створити ідеальну колекцію, викликала небувалий інтерес у всьому світі.

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