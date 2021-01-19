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Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото

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Засніжена Сахара - фото 1
Засніжена Сахара / instagram

У пустелі Сахара впала температура і випав сніг. Фотографії цього незвичайного погодного явища опублікував в Instagram фотограф Карім Бучетата в Instagram.

Карім Бучетата сфотографував засніжену найбільшу пустелю світу недалеко від міста Айн-Сефра в Алжирі, верблюдів після снігопаду в районі Табук на північному заході Саудівської Аравії, а також овець, що стоять на покритих льодом дюнах, коли температура впала до -3°C.

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Зазначає, що в жарку пору року температура в пустелі може підійматися до + 50C, але в цьому місяці показники термометра впали нижче за нуль. Січень – найхолодніший місяць в Саудівській Аравії, середня температура становить 20,2°C. А Табук – один з найхолодніших регіонів країни із середньою температурою 4°C.

10 січня місцевих жителів гірського регіону вразив сніговий шквал. Сніг також випав в Лівані, Сирії та Ірані.

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443747

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443748

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443749

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443750

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443751

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443752

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443753

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443754

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443755

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443756

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443757

Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото - фото 443758

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Джерело: instagram
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