Де найкраще: названо найпопулярніші місця у літаках

Експерти провели опитування та визначили, які місця найбільш затребувані у літаку. Виявилось, що думки мандрівників кардинально розділились.

Експерти з сервісу Aviasales організували дослідження, щоб визначити, які місця у літаках мають найбільший попит. Ні для кого не стало таємницею, що семеро з 10 туристів надають перевагу кріслам біля вікна, а чверть з них навіть готові більше заплатити, щоб самостійно обрати місце.

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Річ у тому, що біля ілюмінатора у мандрівників є більше шансів відпочити під час польоту, зробити фото та не звертати уваги на інших пасажирів.

Названо найзручніші місця в літаку для туристів

Однак 20% опитаних пояснили, що з радістю обирають місця біля проходу. Річ у тому, що так вони мають більше місця для ніг та можуть спокійно ходити салоном за потреби. Одним із мінусів залишається те, що інколи доводиться випускати сусідів.

І всього 7% мандрівників надають перевагу кріслам посеред ряду. Варто пояснити, що вони або намагаються уникнути заколисування, або є подорожують зі своїми близькими. Щоправда, більшість з цих 7% – чоловіки.

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