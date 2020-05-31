Найбільший у світі електролітак уперше пройшов випробування у повітрі

Нещодавно стало відомо, що американська компанія Quantum Air модифікувала чотиримісний літак Cessna 172, зробивши його повністю електричним. Ще масштабніший проєкт готує AeroTEC, яка провела перші льотні випробування електрифікованої версії Cessna 208.

Дев'ятимісний реактивний літак Cessna 208B Grand Caravan випускається з 1984 року. Він популярний і має кілька версій для пасажирських і вантажних перевезень, а також модель-амфібію для посадки на воду.

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Саме цей літак був обраний для масштабної модифікації інженерами AeroTEC і MagniX. "Серцем" оновленої моделі став електродвигун magni500 потужністю 750 кінських сил. Водночас розмах крил залишився колишнім (16 метрів), що дозволяє новинці вважатися найбільшим електролітаком у світі з нульовими викидами. Принаймні, наразі.

Перші льотні випробування електричної версії Cessna 208B Grand Caravan були проведені у Мозес-Лейк, штат Вашингтон. У повітрі літак перебував близько 30 хвилин. У AeroTEC відзначили, що тест був успішним.

"Я пишаюся новаторською роботою, виконаною нашими інженерами, технічними спеціалістами та командою льотчиків. Не існує дорожньої карти для тестування і сертифікації електричних літаків – це новий рубіж, і AeroTEC перебуває у рядах першопрохідців, створюючи процеси і кращі практики, які прокладуть шлях для розвитку електричної авіації", – розповів глава компанії AeroTEC Лі Хум.

Не менш амбітні плани у виробника електродвигуна – MagniX. Керівництво компанії збирається поставляти magni500 для ізраїльського стартапу Eviation, а також для американської Harbor Air. Про терміни початку комерційної експлуатації нових електролітаків не повідомляється.

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