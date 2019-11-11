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Найбільший торгово-розважальний центр у світі затопило: відео

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В Dubai Mall прорвало стелю - фото 1
В Dubai Mall прорвало стелю / Arabian Business

Сильні зливи призвели до потопу в торговельному центрі Dubai Mall, однак він продовжує працювати та відкритий для відвідувачів. Щоправда, відео виглядає доволі неприємно.

Потужні дощі накрили ОАЕ, через що в місті Дубай залило найбільший торговельний центр світу The Dubai Mall. Виявилось, що творці споруди не очікували, що будуть настільки сильні зливи і стеля просто не витримає натиску води.

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Тому відвідувачі посеред шопінгу побачили, як крізь стелю ллється вода зі звуками, які не поступаються Ніагарському водоспаду. Звісно ж, працівники центру працюють над тим, щоб повернути все до ладу, щоправда, The Dubai Mall не припиняє працювати навіть через такі події.

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Джерело: experttur.com
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