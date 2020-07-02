Найбільше в історії компанії: Volvo відкликає понад 2 мільйони авто по всьому світу

Шведський автовиробник Volvo оголосив найбільшу відкличну кампанію за всю 93-річну історію. В сервіс відправляться понад два мільйони автомобілів по всьому світу. Причина відкликання – дефект ременів безпеки. І це в найбезпечніших авто на ринку.

Усього під відкликання потрапили близько 2,18 мільйона автомобілів.

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Мова йде про моделі S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, V70, XC60, XC70, S80 і S80L, які були випущені у період з 2006 по 2019 рік. У них виявили проблему в сталевому тросі кріплення ременів безпеки передніх сидінь. Через зношування може погіршитися їх функціонал.

Загалом відкликають понад 2 мільйони автомобілів Volvo

Більшість дефектних автомобілів перебувають у Швеції – понад 400 тисяч. Ще близько 300 тисяч були продані в Америці, 245 тисяч – в Китаї, 178 тисяч – в Німеччині і ще 169 тисяч реалізовано в Великій Британії. Стосовно України інформації поки що немає.

Нагадаємо, що раніше Volvo офіційно оголосила, що примусово обмежує максимальну швидкість усіх своїх моделей на позначці 180 км/год. Для чого це зроблено? Звичайно, на все є своя причина. Річ у тім, що шведи вже давно носяться з утопічною, на перший погляд, ідеєю в доступному для огляду майбутньому, тобто у найближчі кілька років, до нуля знизити кількість загиблих у ДТП за участю Volvo. Нинішнє обмеження швидкості – ланка з цього ж ланцюга.

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