Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Найбільше в історії компанії: Volvo відкликає понад 2 мільйони авто по всьому світу

  • 41
Під відкликання підпадають Volvo, випущені з 2006 по 2019 рік - фото 1
Під відкликання підпадають Volvo, випущені з 2006 по 2019 рік

Шведський автовиробник Volvo оголосив найбільшу відкличну кампанію за всю 93-річну історію. В сервіс відправляться понад два мільйони автомобілів по всьому світу. Причина відкликання – дефект ременів безпеки. І це в найбезпечніших авто на ринку.

Усього під відкликання потрапили близько 2,18 мільйона автомобілів.

Зверніть увагу: В Україні збільшать штрафи за водіння в нетверезому стані

Мова йде про моделі S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, V70, XC60, XC70, S80 і S80L, які були випущені у період з 2006 по 2019 рік. У них виявили проблему в сталевому тросі кріплення ременів безпеки передніх сидінь. Через зношування може погіршитися їх функціонал.

Загалом відкликають понад 2 мільйони автомобілів Volvo - фото 413596
Загалом відкликають понад 2 мільйони автомобілів Volvo

Більшість дефектних автомобілів перебувають у Швеції – понад 400 тисяч. Ще близько 300 тисяч були продані в Америці, 245 тисяч – в Китаї, 178 тисяч – в Німеччині і ще 169 тисяч реалізовано в Великій Британії. Стосовно України інформації поки що немає.

Нагадаємо, що раніше Volvo офіційно оголосила, що примусово обмежує максимальну швидкість усіх своїх моделей на позначці 180 км/год. Для чого це зроблено? Звичайно, на все є своя причина. Річ у тім, що шведи вже давно носяться з утопічною, на перший погляд, ідеєю в доступному для огляду майбутньому, тобто у найближчі кілька років, до нуля знизити кількість загиблих у ДТП за участю Volvo. Нинішнє обмеження швидкості – ланка з цього ж ланцюга.

Читайте також: Опублікований перелік найбезглуздіших для міста позашляховиків

Джерело: Reuters
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1580
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 194
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413060
Загрузка...
Новини