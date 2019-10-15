Найбільша модель у світі знялася оголеною разом з сином

Найповніша у світі модель Тесс Холлідей здивувала мережу новим фото. На знімку, який з'явився на сторінці зірки в Instagram, вона позує оголеною разом з маленьким сином.

Модель відображена повністю оголеною, сидячи на ліжку. Голі груди вона прикрила руками, а нижче накинула на себе простирадло.

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На передньому плані перед зіркою лежить її трирічний син Боуї Джуніпер Холлідей. У коментарі до знімка зірка розповіла про свою післяпологову депресію і про програму, яка допомогла впоратися з цим завданням. Не всім шанувальникам моделі сподобалося те, що вона повністю оголеною показується перед трирічним сином і викладає такі фото в мережу.

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