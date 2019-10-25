Найбільша авіакомпанія України скорочує рейси

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) з 16 листопада скоротить частину маршрутів через збитковість, йдеться на сайті компанії.

Через збитковість авіакомпанія скасує рейси до Риги, Мінська, Аммана і Пекіна. Частота польотів за середньомагістральними маршрутами з Києва в Європу та Азію буде скорочена до одного разу на день.

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Виняток становитимуть лінії з Києва до Лондона і Вільнюса, де польоти будуть здійснюватися двічі на день, а також маршрути з Києва в Стамбул, Тель-Авів і Тбілісі, де рейси будуть виконуватися кілька разів на день. "Частотність польотів між Києвом і Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом і Мадридом зросте до щоденної", – зазначили в МАУ.

МАУ

На внутрішніх напрямках скорочення частоти польотів торкнеться рейсів з Києва до Херсона, Запоріжжя та Івано-Франківська. Польоти на цих маршрутах відбуватимуться щодня, а не двічі на день, як це зараз. Усі рейси в Європу з Києва вилітатимуть у проміжку 09:30 – 10:30 і прилітатимуть назад до Києва в проміжку 17:30 – 18:30.

У 2018 році збитки МАУ склали 2,7 млрд грн, що в 8,9 рази більше, ніж у попередньому році (304,51 млн грн).

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