Найбільш неохайні знаки Зодіаку: хто вони

Виявляється, зодіакальний знак впливає на те, наскільки ви неохайні або, навпаки, охайні.

3 місце

Нескладно знайти пил і неакуратно складені речі в будинку у Риб. Вони дотримуються думки, якщо стежити за кожною порошиною в будинку, то швидко можна збожеволіти, а невеликий безлад ще нікому не зашкодив. А на робочому місці, тим більше, можна дозволити собі творчий безлад. Але, як не дивно, вони прекрасно орієнтуються в ньому.

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2 місце

Мають схильність накопичувати непотрібні речі представники такого знака Зодіаку, як Рак. Коли Раки хочуть позбутися мотлоху, їм приходять на розум спогади, пов'язані з тією чи іншою річчю, і позбутися її стає шкода. У них може бути чисто вдома, але нагромадження речей створює враження безладу і хаосу.

1 місце

Іноді Тельці лінуються і не проводять прибирання в потрібний момент. Вони вважають, що є більш цікаві та корисні заняття, ніж метушня з ганчірками і шваброю. Тому за можливості вони із задоволенням перекладають свої обов'язки по прибиранню на когось іншого. Тельців точно не можна віднести до чистунів.

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