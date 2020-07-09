У мережі показали безжалісний гороскоп 1979 року: читайте опис свого знаку Зодіаку

Навіть якщо ви не вірите в гороскопи, то, зізнайтесь, все одно часом їх читаєте і при цьому з'ясовуєте, що все написане – справді підходить вам. Совпадєніє? Найімовірніше, так. Та це викликає ще більшу допитливість, особливо, якщо гороскоп був складений понад 40 років тому!

Хоча дата народження навряд чи має щось спільне з вашою долею чи вашим характером, іноді гороскопи можуть розкрити нам очі. Зокрема, мережу вразив астрологічний прогноз, опублікований в газеті в 1979 році. Він настільки нещадно описує знаки Зодіаку, що зачіпає за живе навіть скептиків.

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Попереджаємо, що автори гороскопу хоч і весело, проте жорстоко і безжалісно викривають негативні риси кожного знаку. Тому будьте готові до критики та навіть образ, але не беріть це близько до серця.

friends3000 / Twitter

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Ти маєш винахідливий розум і схильний бути прогресивним. Але ти постійно брешеш. А ще повторюєш одні й ті самі помилки, тому що ти – дурень. Зрештою, всі вважають тебе дивакуватим козлом.

Риби (19 лютого – 20 березня)

У тебе багата уява, тому ти часто думаєш, що за тобою стежить ФБР чи ЦРУ. При цьому ти не маєш жодного впливу на своїх друзів, і люди обурюються, що ти хизуєшся своєю нібито владою над ними. Словом, тобі бракує впевненості, і взагалі ти – засранець.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Ти думаєш, що більшість людей – тупоголові. Ти швидко адаптовуєшся, не маєш терплячості та зневажливо ставишся до порад. Коротко кажучи, ти – мудак.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Ти практичний та наполегливий, завжди готовий пахати, як у пеклі. Більшість людей думає, що ти впертий, як бик. У цілому ти нічогенький, але трохи бісів комуніст.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Ти швидкий та розумний мислитель. Людям подобається твоя бісексуальність. Водночас ти схильний очікувати занадто багато за надто мале. Це означає, що ти дешева сволота.

Рак (2 червня – 22 липня)

Ти завжди співчуваєш і розумієш проблеми людей, але це робить тебе невдахою. Ти відкладаєш усе на потім, тому хоч і будеш в добробуті, але не будеш чогось вартим. Усі в'язні – це Раки.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Ти вважаєш себе природженим лідером. Інші вважають тебе ідіотом. Ти марнославний і не терпиш чесної критики. Твоя зарозумілість огидна. Більшість Левів – хулігани, злодії та мозкотрахи, що проводять більшу частину свого часу, цілуючи власне відображення у дзеркалі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Ти справжній логік і ненавидиш розбрат, але це підбирання какашок нудить твоїх друзів. Ти неемоційний і часто засинаєш під час сексу. Зате Діви – хороші водії автобусів і сутенери.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ти – мистецька натура, тому тобі важко проводити час у реальності. Якщо ти чоловік, ти – повний нуль, а от більшість жінок-Терезів – лярви. Усі вони помирають від венеричних хвороб.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Найгірший з партії. Ти розумний в бізнесі, але нікому не довіряєш. Ти досягнеш вершини успіху через повну відсутність етики, адже ти – ідеальний сучий син. Більшість Скорпіонів є вбивцями.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ти оптимістичний ентузіаст. У тебе необачна схильність покладатися на удачу, оскільки ти не маєш таланту. Більшість Стрільців – п'яниці. Наприклад, Ніксон теж Стрілець.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Ти консерватор, тому боїшся ризикувати. Загалом ти шматок лайна. Ще не було Козерога, який би мав хоч якесь значення. Тобі краще вбити себе.

Не сприймайте ці жорстокі слова як істину! Мабуть, люди в 1979 році просто були надто злі.

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