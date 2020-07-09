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У мережі показали безжалісний гороскоп 1979 року: читайте опис свого знаку Зодіаку
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Навіть якщо ви не вірите в гороскопи, то, зізнайтесь, все одно часом їх читаєте і при цьому з'ясовуєте, що все написане – справді підходить вам. Совпадєніє? Найімовірніше, так. Та це викликає ще більшу допитливість, особливо, якщо гороскоп був складений понад 40 років тому!
Хоча дата народження навряд чи має щось спільне з вашою долею чи вашим характером, іноді гороскопи можуть розкрити нам очі. Зокрема, мережу вразив астрологічний прогноз, опублікований в газеті в 1979 році. Він настільки нещадно описує знаки Зодіаку, що зачіпає за живе навіть скептиків.
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Попереджаємо, що автори гороскопу хоч і весело, проте жорстоко і безжалісно викривають негативні риси кожного знаку. Тому будьте готові до критики та навіть образ, але не беріть це близько до серця.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Ти маєш винахідливий розум і схильний бути прогресивним. Але ти постійно брешеш. А ще повторюєш одні й ті самі помилки, тому що ти – дурень. Зрештою, всі вважають тебе дивакуватим козлом.
Риби (19 лютого – 20 березня)
У тебе багата уява, тому ти часто думаєш, що за тобою стежить ФБР чи ЦРУ. При цьому ти не маєш жодного впливу на своїх друзів, і люди обурюються, що ти хизуєшся своєю нібито владою над ними. Словом, тобі бракує впевненості, і взагалі ти – засранець.
Овен (21 березня – 19 квітня)
Ти думаєш, що більшість людей – тупоголові. Ти швидко адаптовуєшся, не маєш терплячості та зневажливо ставишся до порад. Коротко кажучи, ти – мудак.
Телець (20 квітня – 20 травня)
Ти практичний та наполегливий, завжди готовий пахати, як у пеклі. Більшість людей думає, що ти впертий, як бик. У цілому ти нічогенький, але трохи бісів комуніст.
Близнюки (21 травня – 20 червня)
Ти швидкий та розумний мислитель. Людям подобається твоя бісексуальність. Водночас ти схильний очікувати занадто багато за надто мале. Це означає, що ти дешева сволота.
Рак (2 червня – 22 липня)
Ти завжди співчуваєш і розумієш проблеми людей, але це робить тебе невдахою. Ти відкладаєш усе на потім, тому хоч і будеш в добробуті, але не будеш чогось вартим. Усі в'язні – це Раки.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Ти вважаєш себе природженим лідером. Інші вважають тебе ідіотом. Ти марнославний і не терпиш чесної критики. Твоя зарозумілість огидна. Більшість Левів – хулігани, злодії та мозкотрахи, що проводять більшу частину свого часу, цілуючи власне відображення у дзеркалі.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Ти справжній логік і ненавидиш розбрат, але це підбирання какашок нудить твоїх друзів. Ти неемоційний і часто засинаєш під час сексу. Зате Діви – хороші водії автобусів і сутенери.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Ти – мистецька натура, тому тобі важко проводити час у реальності. Якщо ти чоловік, ти – повний нуль, а от більшість жінок-Терезів – лярви. Усі вони помирають від венеричних хвороб.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Найгірший з партії. Ти розумний в бізнесі, але нікому не довіряєш. Ти досягнеш вершини успіху через повну відсутність етики, адже ти – ідеальний сучий син. Більшість Скорпіонів є вбивцями.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Ти оптимістичний ентузіаст. У тебе необачна схильність покладатися на удачу, оскільки ти не маєш таланту. Більшість Стрільців – п'яниці. Наприклад, Ніксон теж Стрілець.
Козеріг (22 грудня – 19 січня)
Ти консерватор, тому боїшся ризикувати. Загалом ти шматок лайна. Ще не було Козерога, який би мав хоч якесь значення. Тобі краще вбити себе.
Не сприймайте ці жорстокі слова як істину! Мабуть, люди в 1979 році просто були надто злі.
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