Гороскоп на 11 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 11 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зростає тяга до авантюр. Проте у цей день можливі суперечки. Дрібні розбіжності можна згладити, але важливо пам'ятати, що неправильний крок зараз здатний викликати серйозніші наслідки, ніж звичайна життєва сварка. Сили краще направити на спорт, енерговитратні справи.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 11 липня 2020

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Сьогодні Овнам доведеться зробити черговий хитромудрий хід, спритно граючи на суперечностях. Бажано з самого початку знати міру в клоунаді, авантюрі, подвійній грі або зухвалій поведінці: перейшовши межу, ви гарантовано поставите себе під удар.

День проходить під знаком мудрості. Можливо, що він буде наповнений подіями, одна частина яких буде пов'язана з вашою активною діяльністю, а інша – з діяльністю вашого найближчого оточення. Увечері влаштуйте невелике свято в тісному сімейному колі.

Зараз ви будете вкрай вразливі і можете піддатися негативному впливу, тому потрібно бути обережними у всьому. Уникайте участі в конфліктах, останнє слово все одно залишиться не за вами. Чим менше ви зробите кроків, тим менше у вас шансів оступитися.

Ракам сьогодні варто бути обережнішими, стежити за своєю мовою і репутацією. Великий ризик опинитися "між двох вогнів", на роздоріжжі, в професійній або юридичній пастці. Небажано планувати на цей день консультацію, виступ, співбесіду, переговори, початок співпраці. Небезпечно переслідувати дві мети одночасно, не маючи підтримки і досвіду подібних маневрів.

Небезпечний день. Непорядність партнерів, наклеп недоброзичливців або помилкові обіцянки можуть привести до великих фінансових втрат у першій половині дня. Щоб уникнути неприємностей на роботі, нікому не слід розповідати про свої проблеми або плани. У другій половині дня можливий успіх у професійній діяльності. Сприятливі подружні стосунки.

Вам найкраще поринути з головою в справи. Постарайтеся цей день наповнити різними зустрічами, переговорами і телефонними дзвінками. Тільки не чіпайте близької людини. Зараз ви дуже вразливі, тому будь-яке обговорення проблеми може перерости в затяжну сварку.

Сьогодні Терези поступаються ініціативою своєму партнерові або противнику, але це мало що змінює. У підсумку, обидві сторони грають в одну гру і однаково зацікавлені в її продовженні. І з тієї, і з іншої сторони можливі нечесні ходи: зміни масок, та інші фокуси. Варто бути напоготові в переговорах, в процесі співпраці, флірту.

День сприятливий для спілкування. Ваш дім можуть відвідати друзі, родичі, хороші знайомі. Будьте гостинні і ввічливі. Можливо, ви дізнаєтеся багато нового і цікавого. Особливо сприятливим цей день виявиться для Скорпіонів-підлітків. За стан здоров'я можна не побоюватися.

У цей день ніяких важливих подій статися не повинно. Постарайтеся урізноманітнити свій день. Починати нові справи не варто. Уникайте з'ясування відносин з тими, кого любите, або, щонайменші, не виступайте ініціатором суперечок.

Козерогам день обіцяє домашні або ділові клопоти, що може спричинити дратівливість. Доведеться вибирати між двома пропозиціями або варіантами рішення. Можливі коливання щодо житла, автостоянки, способів ремонту будинку, розмежування території, ведення сімейного бізнесу. Варто уникати сварок: компроміс простий в дрібницях, але складний в принциповому для вас питанні.

День символізує зміни і трансформації. Ті Водолії, які працюють за контрактом, мають можливість отримати постійну роботу. Постарайтеся не упустити нові можливості поліпшити своє становище. Здоров'я не особливо буде турбувати Водоліїв – ймовірно лише легке нездужання.

Завдяки подіям цього дня, ви поглянете на себе уже зовсім іншими очима, дізнаєтеся, наскільки сильно здатні любити і наскільки глибоко можете переживати. Ваші почуття можуть допомогти досягти вам взаєморозуміння з найближчою людиною. А визнання своєї провини зруйнує перепони у стосунках з тими, з ким ви довго були у сварці.

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