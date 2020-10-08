Найбільш довгоногою дівчиною у світі стала мешканка Техасу: фотофакт

17-річна Макі Каррін зі США потрапила до Книги рекордів Гіннеса-2021, тому що у неї найдовші ноги у світі серед підлітків і жінок!

При зрості дівчини 208 см її ліва нога становить 135,2 см, а права 134,3 см. У родині Макі всі відносно високі, але жоден з її братів і сестер не відповідає її зросту.

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Ноги дівчини складають 60% від довжини її тіла. Зафіксувати рекорд Макі хотіла для того, щоб надихнути високих людей прийняти себе. "Я сподіваюся, що високі жінки побачать, що зріст – це подарунок, і що не має бути соромно за те, що ти високий – тобі дійсно варто прийняти це", – сказала Макі Каррін.

Дівчина зізналася, що деякі труднощі з таким зростом все ж виникають. Наприклад, їй важко пройти через дверні прорізи, сісти в машину або підібрати одяг за розміром. Однак довгі ноги дають і переваги, особливо коли мова йде про гру в волейбол. Макі також популярна в соціальній мережі TikTok.

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