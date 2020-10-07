Друга спроба: будинок з фільму Мовчання ягнят знову виставлений на продаж

У штаті Пенсільванія на продаж виставили будинок, який фігурував у фільмі "Мовчання ягнят" Джонатана Деммі. У цій будівлі жив маніяк Буффало Білл.

Споруда у стилі королеви Анни розташована у районі Перріополіс штату Пенсільванія, всього за годину їзди від Піттсбурга. Триповерхова резиденція з чотирма спальнями має навколо себе ділянку землі трохи менше як два акри.

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Вперше дім намагалися продати ще у 2015 році, але, крім інтересу журналістів і фанатів фільму, власники так і не знайшли нового господаря.

Зараз будинок можна купити за 298 тисяч доларів. У ньому чотири спальні, одна ванна, значна за розмірами земельна ділянка (підвальна сцена у фільмі знімалася в іншому місці) і горище. "Пройтися" по віртуальному дому можна на окремому сайті.

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