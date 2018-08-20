Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Найбідніший президент світу відмовився від пенсії

  • 84
Хосе Мухіка відмовився від пенсії - фото 1
Хосе Мухіка відмовився від пенсії / LiveInternet

Колишній президент Уругваю Хосе Мухіка, якого за скромність називають "найбіднішим президентом у світі", заявив, що не хоче отримувати пенсію сенатора.

Після закінчення президентського терміну в 2015 році Мухіка працював в уругвайському сенаті. У минулий вівторок він покинув і цей пост.

І ще: Карикатури бельгійського художника, які змушують думати

Колишній президент міг би залишатися в сенаторському кріслі аж до 2020 року, але не став, написавши в листі з проханням про вихід на пенсію, що "втомився від тривалої подорожі".

Найбідніший президент світу відмовився від пенсії - фото 271212
Найбідніший президент світу відмовився від пенсії / EPA

Мухіці 83 роки. Близько 14 років він провів у військових в'язницях.

Хосе Мухіка, який прославився прямими та різкими заявами, вибачився перед "колегами, яких міг особисто зачепити в гарячій суперечці".

Однак всьому світу Мухіка став відомий завдяки скромному способу життя. Бувши президентом, та й після того, як покинув пост глави країни, Мухіка разом з дружиною жив на фермі батька неподалік столиці Уругваю Монтевідео.

Найбідніший президент світу відмовився від пенсії - фото 271211
Найбідніший президент світу відмовився від пенсії / EPA

Президент вирощував квіти і віддавав на благодійність близько 90% своєї зарплати. Його єдиною власністю, не рахуючи ферми, був автомобіль Volkswagen Beetle 1987 років випуску. За цю машину Хосе Мухіці в 2014 році запропонували мільйон доларів, але він відмовився продавати "Жучка", заявивши, що йому не буде на чому буде перевозити свою триногого собаку.

У політичних колах Уругваю ходять чутки, що колишній президент покинув пост, щоб знову балотуватися в президентських виборах 2019 року.

Читайте також: У Каїрі побудують сучасне наукове містечко

Джерело: BBC
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ