Найбідніший президент світу відмовився від пенсії

Колишній президент Уругваю Хосе Мухіка, якого за скромність називають "найбіднішим президентом у світі", заявив, що не хоче отримувати пенсію сенатора.

Після закінчення президентського терміну в 2015 році Мухіка працював в уругвайському сенаті. У минулий вівторок він покинув і цей пост.

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Колишній президент міг би залишатися в сенаторському кріслі аж до 2020 року, але не став, написавши в листі з проханням про вихід на пенсію, що "втомився від тривалої подорожі".

Найбідніший президент світу відмовився від пенсії / EPA

Мухіці 83 роки. Близько 14 років він провів у військових в'язницях.

Хосе Мухіка, який прославився прямими та різкими заявами, вибачився перед "колегами, яких міг особисто зачепити в гарячій суперечці".

Однак всьому світу Мухіка став відомий завдяки скромному способу життя. Бувши президентом, та й після того, як покинув пост глави країни, Мухіка разом з дружиною жив на фермі батька неподалік столиці Уругваю Монтевідео.

Найбідніший президент світу відмовився від пенсії / EPA

Президент вирощував квіти і віддавав на благодійність близько 90% своєї зарплати. Його єдиною власністю, не рахуючи ферми, був автомобіль Volkswagen Beetle 1987 років випуску. За цю машину Хосе Мухіці в 2014 році запропонували мільйон доларів, але він відмовився продавати "Жучка", заявивши, що йому не буде на чому буде перевозити свою триногого собаку.

У політичних колах Уругваю ходять чутки, що колишній президент покинув пост, щоб знову балотуватися в президентських виборах 2019 року.

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