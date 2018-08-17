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Карикатури бельгійського художника, які змушують думати

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Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Талановитий ілюстратор створює яскраві малюнки, які наштовхують на думки, чи все у порядку з нашим світом. Це варто побачити!

Знайомтесь, Брехт Ванденброк (Brecht Vandenbroucke) – ілюстратор з Бельгії, який саркастично зображає сучасне життя. Хоч всі його твори яскраві та барвисті, однак теми, які вони висвітлюють, навряд чи змусять посміхатись. Таким чином художник намагається привернути увагу суспільства і показати його темний бік, від якого варто позбутися.

І ще: Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

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Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
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Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270748
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270747
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270746
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270745
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270744
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270743
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270742
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270741
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke
Ці карикатури змушують затримати погляд - фото 270740
Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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