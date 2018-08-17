Карикатури бельгійського художника, які змушують думати

Талановитий ілюстратор створює яскраві малюнки, які наштовхують на думки, чи все у порядку з нашим світом. Це варто побачити!

Знайомтесь, Брехт Ванденброк (Brecht Vandenbroucke) – ілюстратор з Бельгії, який саркастично зображає сучасне життя. Хоч всі його твори яскраві та барвисті, однак теми, які вони висвітлюють, навряд чи змусять посміхатись. Таким чином художник намагається привернути увагу суспільства і показати його темний бік, від якого варто позбутися.

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Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

Ці карикатури змушують затримати погляд / Brecht Vandenbroucke

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