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Три важливі правила, які допоможуть вижити при авіакатастрофі

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Як вижити при авіакатастрофі - фото 1
Як вижити при авіакатастрофі

Хоча літаки і вважаються одним із найбільш безпечних видів транспорту, однак все одно існує ймовірність потрапити в критичну ситуацію. Тому нагадуємо три прості, але дуже важливі правила, які можуть врятувати життя під час авіакатастрофи.

Відповідно до статистики, шанс потрапити в катастрофу на літаку складає 1 до 11 000 000, однак потрібно бути готовими до поворотів долі та пам'ятати, що у 80% пасажирів є можливість вижити навіть під час падіння літака.

І ще: Як не нервувати під час перельоту: поради бортпровідника

Як рятувати при екстреній ситуації на борту літака:

  • Слухайтесь бортпровідників. Чимало пасажирів вирішують ігнорувати провідників, слухати музику, спати чи займатись власними справами. Тому часто люди просто пропускають інструкції у разі аварії, які реально здатні врятувати життя.
  • Ремені безпеки. Якщо ви ними нехтуєте, то ваші шанси вижити стрімко падають до нуля. Відповідно до правил безпеки, пасажири мають використовувати ремінь при посадці та зльоті, а решту часу не обов'язково.
  • Займіть правильну позицію. В екстрених ситуаціях лише ремінь безпеки – це занадто мало, адже існує ймовірність добряче травмуватись. Тому вважається, що найкращою позою є пристебнутись та впертись головою у спинку сидіння попереду.
Як вижити при авіакатастрофі - фото 378713
Як вижити при авіакатастрофі
Як вижити при авіакатастрофі

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Джерело: airinme
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