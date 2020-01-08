Три важливі правила, які допоможуть вижити при авіакатастрофі

Хоча літаки і вважаються одним із найбільш безпечних видів транспорту, однак все одно існує ймовірність потрапити в критичну ситуацію. Тому нагадуємо три прості, але дуже важливі правила, які можуть врятувати життя під час авіакатастрофи.

Відповідно до статистики, шанс потрапити в катастрофу на літаку складає 1 до 11 000 000, однак потрібно бути готовими до поворотів долі та пам'ятати, що у 80% пасажирів є можливість вижити навіть під час падіння літака.

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Як рятувати при екстреній ситуації на борту літака:

Слухайтесь бортпровідників. Чимало пасажирів вирішують ігнорувати провідників, слухати музику, спати чи займатись власними справами. Тому часто люди просто пропускають інструкції у разі аварії, які реально здатні врятувати життя.

Чимало пасажирів вирішують ігнорувати провідників, слухати музику, спати чи займатись власними справами. Тому часто люди просто пропускають інструкції у разі аварії, які реально здатні врятувати життя. Ремені безпеки. Якщо ви ними нехтуєте, то ваші шанси вижити стрімко падають до нуля. Відповідно до правил безпеки, пасажири мають використовувати ремінь при посадці та зльоті, а решту часу не обов'язково.

Якщо ви ними нехтуєте, то ваші шанси вижити стрімко падають до нуля. Відповідно до правил безпеки, пасажири мають використовувати ремінь при посадці та зльоті, а решту часу не обов'язково. Займіть правильну позицію. В екстрених ситуаціях лише ремінь безпеки – це занадто мало, адже існує ймовірність добряче травмуватись. Тому вважається, що найкращою позою є пристебнутись та впертись головою у спинку сидіння попереду.

Як вижити при авіакатастрофі Як вижити при авіакатастрофі

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