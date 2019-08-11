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Найбагатші сім'ї світу: хто вони

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Koch Industries - фото 1
Koch Industries / bloomberg

Статки 25 найбагатших сімей світу зросли на 24% за рік і наближаються до 1,4 трильйона доларів. Про це свідчить рейтинг, опублікований агентством Bloomberg.

Перше місце в списку, як і в минулому році, зайняла сім'я Волтонів, яка контролює мережу магазинів Walmart. Статки сім'ї агентство оцінило в 190,5 мільярдів доларів.

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Як підрахували експерти Bloomberg, за минулий рік статки сім'ї Волтонів збільшувалися на 70 тисяч доларів за хвилину, на 4 мільйони доларів на годину і на 100 мільйонів доларів на добу. У цілому ж за 12 місяців статки сім'ї Волтонів зросли на 39 мільярдів доларів.

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Другий рядок у рейтингу зайняли спадкоємці Френка Марса, який заснував на початку XX століття кондитерську компанію Mars. Досі Mars Inc. повністю належить родині. Їхні статки за рік зросли на 37 мільярдів доларів, досягнувши 126,5 мільярдів доларів.

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Френк Марс

Третю позицію в цьому році зайняли Чарльз і Девід Кохи, сини Фреда Коха, який в 1940 році заснував компанію, яка перетворилася на американську корпорацію Koch Industries.

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Замикають першу десятку сім'я Берінгерів фон Баумбахів (восьме місце, Німеччина, фармацевтичний концерн Boehringer Ingelheim, 51,9 мільярда доларів), Амбані (дев'яте місце, Індія, промислова група Reliance Industries, 50,4 мільярда доларів) і сім'я Каргіллів-Макмілланів (десяте місце, США, корпорація з торгівлі продовольством Cargill, 42,9 мільярда доларів).

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Джерело: bloomberg
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