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Найапетитніша модель світу похизувалась формами

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Ешлі Грем показала звабливу фігуру - фото 1
Ешлі Грем показала звабливу фігуру / Elle

Популярна модель Plus-size Ешлі Грем потішила прихильників кадрами залаштунками нової зйомки. Тут спекотно!

31-річна американська модель Ешлі Грем, яка стала однією із першим апетитних красунь на обкладинках відомих видань та подіумах знаменитих брендів.

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Дівчина надихає жінок по всьому світу цінувати власну красу та не соромитись через те, що можна відрізнятись від традиційних моделей. До того ж, Ешлі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 8 млн підписників. Там зірка ділиться фото зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

Нещодавно Ешлі показала залаштунки фотосесію у чорному боді, похизувавшись гнучкістю та апетитною фігурою.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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