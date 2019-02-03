Найапетитніша модель світу похизувалась формами

Популярна модель Plus-size Ешлі Грем потішила прихильників кадрами залаштунками нової зйомки. Тут спекотно!

31-річна американська модель Ешлі Грем, яка стала однією із першим апетитних красунь на обкладинках відомих видань та подіумах знаменитих брендів.

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Дівчина надихає жінок по всьому світу цінувати власну красу та не соромитись через те, що можна відрізнятись від традиційних моделей. До того ж, Ешлі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 8 млн підписників. Там зірка ділиться фото зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

Нещодавно Ешлі показала залаштунки фотосесію у чорному боді, похизувавшись гнучкістю та апетитною фігурою.

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