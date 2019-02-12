Найапетитніша модель світу нагадала про День Валентина: звабливе фото

Найвідоміша plus-size модель Ешлі Грем потішила прихильників спокусливим фото у білизні, нагадавши, що День Святого Валентина вже на носі.

31-річна американська plus-size модель, яку вважають найбільш високооплачуваною, Ешлі Грем встигає не лише надихати жінок по всьому світу та зніматись у різноманітних рекламах, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там у апетитної красуні понад 8 млн підписників, і це не дивно, адже вона ледь не щодня ділиться чимось зі свого життя.

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Нещодавно Ешлі вирішила ефектно нагадати, що до Дня закоханих залишилось зовсім мало часу. Тому дівчина опублікувала спокусливий знімок у білизні, продемонструвавши свої апетитні форми.

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