"Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й": епічний дорожній знак продали за серйозну суму

Укравтодор продав дорожній знак з напрямком для окупантів за кругленьку суму

Укравтодор продав на благодійному аукціоні відомий дорожній знак з напрямком для окупантів. Якою була стартова ціна та скільки ж коштів вдалось отримати завдяки продажу – читайте далі.

Укравтодор провів перший благодійний онлайн-аукціон на платформі Prozorro.Продажі, де виставив особливий лот – дорожній знак з легендарним написом "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й". Як зауважили у пресслужбі, стартова ціна складала 50 тисяч гривень, однак за три раунди піднялась у кілька разів.

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29 учасників пропонували свої суми за епічний знак і врешті його продали за 631 тисячу гривень. Всі кошти підуть на допомогу українським військовим, які захищають Україну від окупантів.

Відзначимо, що дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" з'явився на третій день війни, коли в "Укравтодорі" закликали демонтовувати та приховувати всі знаки з назвами населених пунктів, щоб збити загарбників з пантелику.

Ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили, – додали у пресслужбі компанії.

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