Нічого не видно: у Лондоні нахабні мартини заблокували камери відеонагляду

Як з'ясувалося, кумедні птахи шалено обожнюють позувати перед камерами. Так, у Лондоні двоє нахабних мартинів буквально "заблокували" камеру відеонагляду.

Лондонські мартини мимоволі стали зірками Twitter, після того як компанія Transport for London опублікувала фото камер спостереження над автомагістраллю.

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Уперше фотогенічні птиці з'явилися біля транспортного тунелю в районі Поплар 29 квітня. З цього дня вони регулярно позують перед об'єктивом.

Our cameras usually give us a bird’s eye view of traffic across London, but we’d like to thank our new colleagues Graeme and Steve for helping out at beak times. pic.twitter.com/lsIDhD8nL2 — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) 1 травня 2019 р.

До 1 травня співробітники TfL вже дали мартинам імена: їх назвали Грем і Стів.

Наші камери зазвичай дають огляд лондонського трафіку з висоти пташиного польоту, – написали представники Transport for London в – але ми хотіли б подякувати новим колегам Грему та Стіву за те, що вони виручають нас у важкі часи.

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