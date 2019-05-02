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Нічого не видно: у Лондоні нахабні мартини заблокували камери відеонагляду

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Мартини стали зірками мережі завдяки своїй нахабності - фото 1
Мартини стали зірками мережі завдяки своїй нахабності

Як з'ясувалося, кумедні птахи шалено обожнюють позувати перед камерами. Так, у Лондоні двоє нахабних мартинів буквально "заблокували" камеру відеонагляду.

Лондонські мартини мимоволі стали зірками Twitter, після того як компанія Transport for London опублікувала фото камер спостереження над автомагістраллю.

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Уперше фотогенічні птиці з'явилися біля транспортного тунелю в районі Поплар 29 квітня. З цього дня вони регулярно позують перед об'єктивом.

До 1 травня співробітники TfL вже дали мартинам імена: їх назвали Грем і Стів.

Наші камери зазвичай дають огляд лондонського трафіку з висоти пташиного польоту, – написали представники Transport for London в – але ми хотіли б подякувати новим колегам Грему та Стіву за те, що вони виручають нас у важкі часи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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