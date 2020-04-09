Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Нахабна сусідка, яка прибирає, прославилась в мережі (відео)

  • 50
Як не треба робити сусідам - фото 1
Як не треба робити сусідам

Сусіди не дарма часто стають героями анекдотів та мемів, адже спільне життя навіть в одному будинку не завжди має лише позитивні сторони. Але цю сусідку навряд чи обожнюють інші мешканці, хоч вона й обожнює прибирати.

На платформі Reddit користувач з ніком bangsoul поділився епічним відео з одного із багатоповерхових будинків, на якому можна побачити дуже зайняту дівчину. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши понад 38 тисяч переглядів, а все через те, як головна героїня наводить лад на своєму балконі.

І ще: У США мер доручив поліцейським карати порушників карантину, але щось пішло не так

"Мешканці внизу повинні її любити", – відзначив автор. І з ним важко не погодитись, адже нахабна білявка, яка живе на другому поверсі, спокійно наводить лад з вазонами, а весь непотріб просто викидає на вулицю. Найбільше страждають власники балкону на першому поверсі, куди потрапляє більшість сміття головної героїні. Коментатори ж зізнались, що часто ставали свідками того, як люди викидали з віком буквально будь-які речі, приміром, памперси, стільці, фарби, канапи, телевізори і навіть холодильники.

Residents below must love her from r/iamatotalpieceofshit

Читайте також: Дружина попросила морозива: креативний чоловік розсмішив мережу (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
  • 03 квітня, 12:30
  • 1606
Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
  • 05 квітня, 21:45
  • 762
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2212741
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл