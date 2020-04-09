Нахабна сусідка, яка прибирає, прославилась в мережі (відео)

Сусіди не дарма часто стають героями анекдотів та мемів, адже спільне життя навіть в одному будинку не завжди має лише позитивні сторони. Але цю сусідку навряд чи обожнюють інші мешканці, хоч вона й обожнює прибирати.

На платформі Reddit користувач з ніком bangsoul поділився епічним відео з одного із багатоповерхових будинків, на якому можна побачити дуже зайняту дівчину. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши понад 38 тисяч переглядів, а все через те, як головна героїня наводить лад на своєму балконі.

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"Мешканці внизу повинні її любити", – відзначив автор. І з ним важко не погодитись, адже нахабна білявка, яка живе на другому поверсі, спокійно наводить лад з вазонами, а весь непотріб просто викидає на вулицю. Найбільше страждають власники балкону на першому поверсі, куди потрапляє більшість сміття головної героїні. Коментатори ж зізнались, що часто ставали свідками того, як люди викидали з віком буквально будь-які речі, приміром, памперси, стільці, фарби, канапи, телевізори і навіть холодильники.

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