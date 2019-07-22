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Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись

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Коти сплять, як люди - фото 1
Коти сплять, як люди

Власники котів знають, що ці пухнастики уміють дивувати своєю любов'ю засинати у різноманітних місцях та позах, однак ці домашні улюбленці вирішили відпочити, як люди. Ці кумедні знімки точно покращать ваш настрій!

Коти не дарма вважаються улюбленцями соцмереж, адже їхня поведінка та харизматичність не має рівних. І це не дивно, адже кожен господар кота хоча б раз у житті фотографував його у якійсь епічній ситуації. Зібрали найвеселіші світлини пухнастиків, які сплять на спині, що доволі нетипово для цих тваринок.

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Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342461

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342462

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342463

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342464

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342465

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342466

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342467

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342468

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342469

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342470

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342471

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342472

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342473

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342474

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342475

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342476

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342477

Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись - фото 342478

Джерело фото: zefirka.net

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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