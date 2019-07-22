Кумедні коти, які сплять на спині: фото, які змусять усміхнутись

Власники котів знають, що ці пухнастики уміють дивувати своєю любов'ю засинати у різноманітних місцях та позах, однак ці домашні улюбленці вирішили відпочити, як люди. Ці кумедні знімки точно покращать ваш настрій!

Коти не дарма вважаються улюбленцями соцмереж, адже їхня поведінка та харизматичність не має рівних. І це не дивно, адже кожен господар кота хоча б раз у житті фотографував його у якійсь епічній ситуації. Зібрали найвеселіші світлини пухнастиків, які сплять на спині, що доволі нетипово для цих тваринок.

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Джерело фото: zefirka.net

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