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Нафтовий танкер, що сів на мілину, перекрив судноплавство Суецьким каналом

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Нафтовий танкер, що сів на мілину, перекрив судноплавство Суецьким каналом - фото 1

Прохід суден через Суецький канал у Єгипті знову зупинився. Там сів на мілину нафтовий танкер.

Як пише CNN, судно сіло на мілину пізно ввечері 31 серпня і заблокувало навігацію каналом. Однак стало відомо, що пізніше корабель таки вдалося зрушити з місця та зняли з мілини.

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Йдеться про нафтовий танкер водотоннажністю 64 000 т і довжиною 252 м. Судно під назвою Affinity V прямувало під прапором Сінгапуру з Португалії в порт Янбу, що на заході Саудівської Аравії.

В адміністрації уточнили, що танкер сів на мілину близько 19:15 за каїрським часом. Зараз канал пропускає судна у штатному режимі.

Нафтовий танкер, що сів на мілину, перекрив судноплавство Суецьким каналом - фото 512418

Нагадаємо, що в березні 2021 року один із найбільших у світі контейнеровозів Ever Given заблокував судноплавство Суецьким каналом на шість днів. Через це в ньому зібралася пробка з понад 200 суден, а світові ціни на нафту різко зросли. Аналітики страхової компанії Allianz оцінили загальні збитки світової економіки від блокування Суецького каналу в 230 мільярдів доларів. Сам канал, за даними адміністрації, щодня втрачав від простою 14 мільйонів доларів.

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