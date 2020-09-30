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Надзвуковий літак над Парижем налякав містян гучним хлопком: відео

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Надзвуковий літак подолав звуковий бар'єр - фото 1
Надзвуковий літак подолав звуковий бар'єр / youtube

Жителі Парижа перелякалися, почувши сьогодні, 30 вересня, близько полудня гучний хлопок, який багато хто прийняв за вибух. Як виявилося, це пролітав над містом винищувач, який подолав звуковий бар'єр.

Очевидці відзначають, що звук було чітко чути у центральних округах французької столиці і в її ближніх передмістях. І навіть ненадовго цей звук перервав матч тенісного турніру "Ролан Гаррос". Крім цього, парижани повідомляють, що у столиці Франції відчутно трясло деякі будівлі. При цьому ні вогню, ні диму, які могли б свідчити про вибух, в місті ніхто не помітив.

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Тим часом користувачі соцмереж вже пустилися у спекуляції на предмет причин гуркоту серед білого дня. Передбачається, що його міг викликати надзвуковий літак, перейшовши звуковий бар'єр. Цю версію підтвердила паризька поліція. Правоохоронці повідомили у своєму акаунті в Twitter, що вражаючий гучний хлопок насправді видав надзвуковий винищувач.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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